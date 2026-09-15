Grimau Neumáticos abrió un nuevo espacio en un cruce neurálgico del distrito

Grimau Neumáticos y Servicios, empresa familiar fundada en 2002 y dedicada a la comercialización de neumáticos, accesorios y servicios de gomería, apostó nuevamente en Moreno. La firma inauguró un local ubicado estratégicamente en la esquina de España y Justo Daract. La actividad se realizó durante la noche del pasado jueves 10 de septiembre.

En este caso realizó la inversión en alianza con Continental, marca alemana con más de 150 años de trayectoria que gestiona el Grupo Corven. Continental, reconocida mundialmente por la calidad, innovación y desempeño de sus neumáticos de alta gama, avanza con sus planes de expansión y desarrollo de una red orientada a consolidar su presencia en el mercado local.

Entrevista con Facundo Grimau, empresario y con Maximiliano Cardoso, Grupo Corven