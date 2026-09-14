Se llevó a cabo la 4° edición de la Fiesta Municipal de la Empanada Rodriguense

La celebración se desarrolló durante el pasado viernes, sábado y domingo en el Predio Estación Cultural, con propuestas gastronómicas, actividades y espectáculos musicales.

Carolina Díaz obtuvo el primer puesto del concurso que eligió a la mejor receta de empanadas de General Rodríguez y la jornada finalizó con la presentación de Los Manseros Santiagueños.

En el cierre estuvieron presentes el Intendente Mauro García y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, quienes acompañaron la definición del concurso para elegir a la mejor empanada de la ciudad.

Antes de conocerse el resultado, el jefe comunal destacó el trabajo del jurado y la posibilidad de comenzar a construir una identidad propia en torno a esta preparación.

“Ustedes, el jurado, son las personas calificadas para poder determinar cuál es la mejor, elegirla y así nosotros poder tener la empanada rodriguense, con los condimentos y los elementos que son propios”, expresó García.

Luego de la evaluación, el podio quedó conformado por Carolina Díaz, quien obtuvo el primer puesto; Paulo Silvero, en segundo lugar; y Martina Gómez, quien alcanzó el tercer puesto. Entre los premios otorgados se destacaron elementos de cocina como pavas eléctricas, licuadoras y un horno eléctrico.

La ganadora, vecina de Pico Rojo, se consagró con una empanada de pollo, una de las preparaciones con las que se destacó desde siempre dentro de su familia.

Cocina desde los 12 años y contó que fue su madre quien le transmitió desde muy pequeña su vínculo con la gastronomía.

“La cocina es el lugar donde siempre vuelvo a encontrarme con mi mamá.

De ella aprendí a cocinar desde muy chica y la perdí cuando tenía 15 años.

En la cocina puedo sentirla a mi lado”, rememoró.Además de las empanadas de pollo, la concursante señaló que otro de sus platos característicos son los canelones.

Hasta el momento cocinaba principalmente para su familia, pero a partir de esta experiencia decidió comenzar a preparar comidas para la venta

La receta premiada contó con un relleno elaborado con pollo, zanahoria, cebolla, ajo, morrón rojo, verdeo, sal y condimentos.

Para la masa utilizó un kilo de harina común, 175 gramos de grasa, 20 gramos de sal y 350 mililitros de agua caliente.

Durante el cierre, Mauro García también invitó al público a disfrutar de las distintas propuestas y destacó el carácter familiar y cultural de la celebración.

“A los que les gusta el folklore, a los que les gustan nuestras raíces, a los que les gusta disfrutar y bailar también, nos está acompañando un día muy lindo para compartir acá”, manifestó.

Después de tres días de gastronomía, música y encuentro, la 4.ª edición de la Fiesta de la Empanada culminó con la presentación de Los Manseros Santiagueños, quienes fueron los encargados de cerrar la celebración.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez