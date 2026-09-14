Se realizó la Tercera Marcha de los Bombos en Moreno

_La celebración reunió a referentes de la cultura santiagueña, numerosos bombos y una gran Teleseada en la Plaza Dr. Buján_

El Municipio de Moreno realizó la Tercera Marcha de los Bombos, una celebración que reunió música, danza, artesanías y distintas expresiones de la cultura popular.

La tradicional marcha comenzó en la Plaza San Martín y recorrió la principal avenida del centro de Moreno hasta llegar a la Plaza Dr. Buján, donde se desarrollaron espectáculos artísticos y se realizó el cierre con una gran Teleseada.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de la celebración y destacó el valor de las raíces culturales.

“La identidad cultural de nuestro pueblo nos da una fuerza muy grande.

Porque cuando tenemos claridad de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, somos invencibles”, expresó y destacó que “Lo más importante de nuestra tierra es el pueblo que la habita, y que todo lo que salga de ella sea para el beneficio de todo el pueblo argentino.”

La jornada se realizó junto al Indio Froilán y Teresa Castronuovo, referentes e impulsores de la Marcha de los Bombos, una tradición nacida en 2003 en Santiago del Estero como un festejo popular, y como un acto de defensa de las raíces, la cultura y la historia del pueblo.

También participaron el cantante y compositor santiagueño Peteco Carabajal y la diputada provincial de Santiago del Estero, Victoria Lorenzo.

Además, este año la Marcha llevó como consigna central el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, por eso acompañaron excombatientes de Malvinas de la UCIM (Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno) y una parada del recorrido fue en el predio de la institución.

La realización de esta tercera edición fortaleció el vínculo entre Moreno y Santiago del Estero a través de una jornada que puso en valor las raíces, la música y las tradiciones populares.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno