En la UNM, la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe sobre el Sistema de Crueldad

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su 20° Informe Anual, El sistema de la crueldad XX, que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. El trabajo denuncia las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en un sistema penal que crece y se endurece año tras año, la grave crisis de las políticas de niñez y los déficits de las políticas de salud mental. Hoy la Provincia tiene casi el doble de personas detenidas en el sistema penal de adultos que hace 10 años y la tortura sigue siendo una práctica sistemática en los lugares de encierro y el despliegue de las fuerzas de seguridad sin que se implementen políticas destinadas a revertirla. Durante el 2025, la CPM registró 91.833 hechos de torturas y otras violaciones de derechos, el 16% de ese total fueron hechos de negación o restricción de acceso a la justicia. También se incrementaron los casos de uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la cantidad de menores de 16 años detenidos. A esto se suma la emergencia de las nuevas patrullas municipales que actúan como cuerpos policiales, que detienen y usan armas sin estar legalmente habilitados, para echar de los centros urbanos a las personas que viven o trabajan en la calle.

La actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Edificio Dorrego II de la Universidad Nacional de Moreno y contó con la presencia de Dora Barrancos, presidenta de la CPM, Roberto Cipriano García, secretario de la institución y con Alejandro Otero, Director – Decano del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNM.