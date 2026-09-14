La PFA capturó en General Rodríguez a un prófugo acusado de incendiar una casa con una familia adentro

En el marco de una investigación fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, a un hombre de 27 años que permanecía prófugo y sobre quien pesaba una orden de detención de carácter nacional.

La investigación se originó a partir de un violento episodio ocurrido en septiembre de 2020, cuando el imputado, junto con otros hombres, se habría presentado en un domicilio de la mencionada localidad bonaerense portando palos, piedras y bidones con combustible.

Tras violentar el acceso a la propiedad, los agresores ingresaron al patio de la vivienda y arrojaron elementos contundentes contra el inmueble y sus ocupantes, provocando daños materiales y lesiones.

Posteriormente, los involucrados habrían incendiado la vivienda mientras sus moradores permanecían en el interior, poniendo en riesgo sus vidas.

Cuando arribó personal policial, los malvivientes también habrían arrojado piedras contra las víctimas y los efectivos policiales que intervenían para controlar la situación.

Con el avance de la causa, la justicia intentó notificar al imputado sobre el inicio del debate oral y público, pero este no se presentó y permaneció en condición de prófugo.

Ante ello, se encomendó a la División Búsqueda de Prófugos de esta Institución la realización de las tareas necesarias para concretar su captura.

En el inicio de la investigación intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°10, a cargo de la Dra. Gabriela Urrutia.

Con el total de las pruebas recabadas y con el aval del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, a cargo del Dr. Gabriel Alberto Castro, los investigadores lograron determinar un posible lugar de trabajo del buscado y desplegaron tareas de vigilancia durante distintos días.

Finalmente, observaron salir del inmueble a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo, por lo que procedieron a interceptarlo y, tras confirmar fehacientemente su identidad, concretaron su detención.

El detenido fue trasladado para cumplimentar las diligencias procesales correspondientes por los delitos de lesiones leves, turbación de la posesión e incendio agravado por haber puesto en peligro la vida de las personas, en concurso real entre sí, quedando a disposición del magistrado interventor.

Con info PFA