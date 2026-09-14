La Maternidad Estela de Carlotto realizó una nueva donación de leche humana

El Centro de Recolección de Leche Humana de la institución trasladó 2.570 mililitros al Banco de Leche Humana del Hospital San Martín.

La Maternidad Estela de Carlotto realizó un nuevo envío de leche humana desde su Centro de Recolección hacia el Banco de Leche Humana del Hospital San Martín de La Plata.

En esta oportunidad, se trasladaron 2.570 mililitros de leche humana, reunidos gracias a las donaciones realizadas por personas que colaboran con esta iniciativa.

Desde el Comité de Lactancia destacaron el compromiso y la generosidad de quienes donan, y remarcaron la importancia que tiene cada aporte para los bebés que necesitan este alimento.

La leche humana donada constituye un recurso fundamental para acompañar el cuidado y la alimentación de bebés que requieren este tipo de asistencia.

Desde la Maternidad agradecieron a las personas donantes y a todos los equipos que hacen posible la recolección, conservación y traslado, y convocaron a continuar fortaleciendo esta red solidaria.

Info Maternidad Estela de Carlotto