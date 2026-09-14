Inhabilitados: uno sobrepasó con doble línea amarilla y el otro lo filmó

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, liderado por Martin Marinucci, inhabilitó a dos camioneros por maniobras imprudentes mientras conducían sus vehículos en el marco del fuerte compromiso con la seguridad vial en los corredores viales.

Un camionero realizó un sobrepaso a alta velocidad sin respetar la prohibición de la doble línea amarilla, mientras que el camionero que conducía el vehículo que fue sobrepasado filmó con su celular la maniobra en plena ruta y lo compartió en redes sociales.

Ambas acciones representan un alto riesgo para en la seguridad vial, por lo que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, aplicó la Ley provincial 13.927 para inhabilitar al dueño del camión que realizó el sobrepaso por la doble línea amarilla procedente de San Isidro y se procedió a suspender la licencia del vecino de Campana y conductor de camión que filmó y publicó la grave falta vial en sus redes sociales.

Así, la cartera provincial avanzó con una medida ejemplificadora para terminar con la imprudencia al volante y concientizar sobre la importancia de respetar la seguridad vial de los que transitan por las rutas.

“Esta medida es parte de las acciones que impulsamos desde el Ministerio de Transporte bonaerense para retirar de la vía pública a quienes no respetan la seguridad vial y representan una amenaza para su vida y la de terceros”, sostuvieron desde el Ministerio de Transporte y destacaron: “Trabajamos todos los días para garantizar la correcta circulación en todo el territorio provincial”.

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