Una línea nacional brinda atención las 24 horas ante urgencias de salud mental

El 0800-999-0091 ofrece orientación profesional gratuita en todo el país y puede activar emergencias o coordinar atención sanitaria cuando se detectan situaciones de riesgo.

La Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental ofrece asistencia gratuita durante las 24 horas, los siete días de la semana, ante situaciones de crisis y urgencias relacionadas con la salud mental.

El servicio, dependiente del Ministerio de Salud, cuenta con profesionales de Psicología capacitados para realizar una primera evaluación de cada situación y determinar el nivel de riesgo.

A partir de esa evaluación, el equipo puede brindar orientación telefónica, realizar una derivación asistida, activar el sistema de emergencias correspondiente o articular con los servicios de salud de la jurisdicción.

La línea atiende situaciones como crisis emocionales, angustia intensa, ideación de muerte o autolesión, riesgo suicida, descompensaciones, consumos problemáticos, violencia y experiencias traumáticas, entre otras urgencias.

También pueden comunicarse familiares, referentes, instituciones y equipos de salud que necesiten orientación para saber cómo actuar ante una situación de crisis.

En algunos casos, además, los profesionales realizan un seguimiento breve después de la intervención inicial.

El servicio funciona como una puerta de entrada rápida al sistema de salud y no reemplaza una guardia, una consulta presencial ni un servicio de emergencias. Su objetivo es evaluar cada situación y facilitar el acceso a la atención que corresponda.