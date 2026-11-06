Día del Bancario y la visita del papa León XIV: cómo será el calendario de cierres de los bancos

La atención presencial en las sucursales bancarias estará interrumpida desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de noviembre, debido al Día del Bancario, el fin de semana y los feriados previstos por la visita del papa León XIV.

El cierre comenzará este viernes 6, cuando se conmemora el Día del Bancario, una jornada en la que no habrá atención al público en las entidades financieras de todo el país. A esto se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, días en los que habitualmente no funcionan las sucursales.

La actividad tampoco se retomará al comienzo de la semana siguiente.

El lunes 9 será feriado nacional por la visita del Sumo Pontífice, mientras que el martes 10 habrá feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por último, el miércoles 11 se sumará el feriado provincial en Buenos Aires, debido a la visita del Papa a la ciudad de Luján.

De esta manera, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante seis jornadas consecutivas.

Cómo operar durante los días sin bancosSi bien no habrá atención presencial, los clientes podrán continuar realizando operaciones a través del home banking y las aplicaciones móviles de cada entidad.

También estarán disponibles los cajeros automáticos para extraer efectivo y realizar consultas, mientras que las transferencias, los pagos de servicios y otras operaciones podrán gestionarse por los canales digitales.