Bestia disfrazada de tío: la PFA detuvo a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina

En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un sujeto acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de su sobrina.

El aberrante hecho que se le imputa ocurrió en una vivienda ubicada de la localidad bonaerense de Rafael Castillo entre enero del 2020 y mayo del 2022, en dicho lugar el abusador habitaba junto a su pareja, la hermana de la misma y su sobrina menor de edad.

En ese contexto, aprovechando que la niña tenía de 5 a 7 años de edad y que se encontraba circunstancialmente bajo su cuidado, utilizó la situación para abusarla y vulnerarla sexualmente en reiteradas veces.

Luego de tomar coraje por lo que pasó, la menor decidió contarle a su madre, quien radicó la correspondiente denuncia.

Al enterarse de la presentación judicial, el buscado se sustrajo del accionar de la justicia.

A razón de ello, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Matanza a cargo de la Dra. Carina Andrijasevich ordenó su captura.

Al estar enterados de la situación, los efectivos de División Búsqueda de Prófugos de la PFA comenzaron diversas tareas de campo, obteniendo información de que el abusador realizaría un trámite en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, ubicado en la calle Tucumán 1357 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tal motivo, se implantó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento, con la anuencia del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias a cargo del Dr. Adrian Litvack.Luego de varias horas de espera los efectivos observaron a un sujeto de similares características a las del buscado, por lo que se lo identifico de forma positiva y se procedió a su detención en la intersección de las calles Viamonte y Paraná, sobre la vía pública.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal (reiterado) en concurso real con corrupción de menores”

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico denunciasdelitosfederales@policiafederal.gov.ar. Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos._

Con info PFA