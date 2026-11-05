Descubren un parásito de rana en un lugar insospechado: los peces de lluvia

Durante las investigaciones, los profesionales Martín Montes y Jorge Barneche encontraron el parásito en la vesícula biliar de dos especies de killis: Argolebias nigripinnis y Titanolebias elongatus.

A partir del hallazgo, identificaron una nueva especie, a la que denominaron Cystodiscus paghlogh.

El descubrimiento amplía el rango conocido de hospedadores de este género de parásitos microscópicos, hasta ahora asociado a las ranas, y abre nuevas líneas de investigación sobre las interacciones entre las especies que habitan los humedales.

Los ejemplares estudiados provienen de ambientes de la Reserva Natural de Punta Lara y de Punta Indio.

Según explicaron los investigadores, la presencia de estos parásitos también aporta información sobre el estado de los ecosistemas, ya que sus ciclos de vida dependen de la interacción entre distintas especies, como caracoles, anfibios, aves y peces.

Por eso, el hallazgo también pone de relieve la importancia de conservar los humedales bonaerenses, fundamentales para sostener la biodiversidad y las relaciones entre los organismos que los habitan.

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