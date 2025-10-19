Día del Duelo Gestacional y Perinatal junto con las familias en el hospital Posadas

El Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento en Duelo Gestacional y Perinatal realizó un encuentro con las personas que atraviesan un proceso de duelo por el fallecimiento de su hijo, antes o después del nacimiento.

En este espacio, organizado en el marco del Día Mundial, compartieron historias, conversaron acerca de lo que significa vivir esta situación, y de este modo, darle lugar al dolor y buscar transformarlo.

También iluminamos el edificio del Hospital con estos colores para visibilizar la importancia de la solidaridad y de brindar sostén y escucha a quienes transitan este proceso.

Hospital Posadas