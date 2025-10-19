La Provincia realizó una capacitación sobre ordenamiento y gestión territorial

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo ayer el seminario “Marco general del ordenamiento y la gestión del territorio en la provincia de Buenos Aires”, en el Centro Provincial de Artes Teatro Argentino de La Plata. El objetivo principal del encuentro fue capacitar a las y los trabajadores de las áreas técnicas y políticas municipales sobre la normativa del ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires. La apertura del encuentro estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla, junto a la directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT), Carla Filippini, y el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), Hernán Escudero.

Durante la jornada se abordaron contenidos pensados para que quienes gestionan las políticas territoriales cuenten con más y mejores herramientas a la hora de planificar el espacio urbano y el hábitat territorial de sus localidades. Asimismo, se hizo a modo de taller una revisión del marco normativo y un análisis sobre cuáles son los procedimientos de gestión que se aplican en la práctica habitual de los municipios. Además, se realizó un acercamiento a los instrumentos y mecanismos de gestión territorial presentes en el Decreto-Ley N° 8.912/77 y la Ley N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, de modo tal de poder facilitar su implementación a nivel local y provincial. Por medio de esta propuesta formativa se busca impulsar una mirada integrativa e inclusiva del desarrollo urbano y la planificación territorial para un mejor desempeño de la gestión en los 135 municipios bonaerenses.

