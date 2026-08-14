Día del Niño: las familias comparan precios y priorizan las cuotas para definir sus compras

A dos días del Día del Niño, que este año se celebra el domingo 16 de agosto, el consumo se concentra en la búsqueda de promociones, descuentos y alternativas de financiación. El comercio electrónico aparece como uno de los principales canales, mientras que muchas familias esperan hasta los últimos días para decidir qué regalar.

Durante el primer semestre de 2026, las ventas online crecieron más del 55% interanual. En ese período se comercializaron 645 millones de unidades y el ticket promedio alcanzó los $134.519.

Sin embargo, el mayor movimiento del comercio electrónico convive con un consumidor más cuidadoso a la hora de gastar. Según especialistas del sector, el teléfono celular se convirtió en la principal herramienta para buscar y concretar las compras. En el último Hot Sale, el 93% de las operaciones online se realizaron desde dispositivos móviles.

La financiación ocupa un lugar central en las decisiones. Más de la mitad de las ventas online vinculadas al consumo se abonan en tres o seis cuotas, mientras que las distintas campañas comerciales ofrecen descuentos de hasta el 40% y planes que llegan a las 24 cuotas sin interés.

En este escenario, los consumidores no solo comparan el valor final de un producto. También tienen en cuenta cuánto deberán pagar por mes, las promociones asociadas a sus bancos, el costo del envío y el tiempo estimado de entrega. Los marketplaces, por su parte, representan el 47% de la facturación del comercio electrónico.Compras que se definen sobre el cierre

La demora en elegir un regalo no necesariamente responde a una compra improvisada. Los especialistas señalan que muchas personas esperan hasta los últimos días para encontrar una combinación conveniente de precio, descuento y financiación.

Las acciones comerciales comenzaron a fines de julio y se extenderán, en algunos casos, hasta el 19 o 20 de agosto, por lo que la celebración se convirtió para comercios y entidades financieras en una campaña que excede la fecha puntual del domingo.

El desafío de volver a poner al juguete en el centroMás allá de las condiciones económicas, el sector enfrenta otro desafío: competir por la atención de los chicos con las pantallas y las propuestas de entretenimiento digital.

Frente a ese escenario, algunas marcas buscan evitar una oposición entre lo físico y lo digital y ponen el foco en las experiencias que genera el juego tradicional: imaginar, construir, moverse y compartir con otras personas.

Dentro de esa tendencia, los juguetes didácticos y aquellos vinculados con actividades como los bloques de construcción y los juegos de mesa muestran un crecimiento en las ventas. A la hora de elegir, también pesan factores emocionales como el diseño, la calidad, las marcas y los personajes conocidos por los chicos.

Así, el Día del Niño 2026 encuentra a las familias con una conducta de compra más medida, atenta a las promociones y especialmente orientada a las posibilidades de financiación, mientras el sector busca sostener el interés por el juego tradicional.