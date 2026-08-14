El Hospital San Martín de La Plata realizó una inédita intervención para tratar un aneurisma cerebral

El Hospital “San Martín” de La Plata realizó por primera vez en el sistema de salud público bonaerense una intervención endovascular con un dispositivo WEB para tratar a una paciente joven que padecía un aneurisma.

El procedimiento fue llevado adelante por el equipo de Hemodinamia y permitió abordar la patología mediante una técnica mínimamente invasiva, sin necesidad de una cirugía a cráneo abierto. La paciente pudo regresar a su casa en menos de 24 horas.

El dispositivo WEB (Woven EndoBridge) consiste en una malla autoexpandible de nitinol que se coloca mediante un microcatéter directamente dentro del aneurisma. Una vez desplegada, adopta la forma del saco aneurismático y permite desviar el flujo sanguíneo, favoreciendo la reconstrucción de la pared de la arteria.

Según explicó el neurointervencionista Alejandro Tejado, el principal desafío del caso era encontrar una alternativa que permitiera tratar a la paciente evitando posibles efectos adversos neurológicos.

La joven había sido evaluada previamente por distintos servicios de neurocirugía.

La incorporación de esta tecnología representa un avance para el sistema público provincial al permitir el acceso a un tratamiento de alta complejidad mediante una alternativa menos invasiva y con un período de recuperación más corto.

El procedimiento realizado en el Hospital “San Martín” constituye, además, la primera utilización de un dispositivo WEB dentro del sistema de salud público de la Provincia de Buenos Aires.

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