Seis de cada diez hogares bonaerenses recurrieron a préstamos para llegar a fin de mes

El 56,6% de los hogares de la provincia de Buenos Aires tomó algún préstamo durante el último año y casi tres cuartas partes todavía mantienen esas deudas, según un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense basado en 1.408 respuestas de 97 municipios.

El relevamiento muestra que el endeudamiento está vinculado principalmente con la necesidad de cubrir gastos básicos. El 56,9% de los hogares pidió dinero para comprar alimentos, mientras que otros recurrieron a créditos para afrontar gastos de vivienda, servicios y salud.La presión sobre los ingresos también es significativa: cuatro de cada diez hogares endeudados destinan más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de cuotas. Además, el 84,1% señaló que la situación se mantiene desde hace más de seis meses.

Ante las dificultades para acceder al sistema bancario, el 51,9% de los encuestados recurrió total o parcialmente a mecanismos de financiamiento no bancarios o informales.

El impacto es mayor en los hogares con responsabilidades de cuidado. Allí, el nivel de endeudamiento alcanza el 82,6%, frente al 53,5% registrado entre las familias sin personas a cargo.

El informe también advierte una marcada desigualdad de género: el endeudamiento llega al 72% en familias con hijos sostenidas por mujeres y al 64,4% en hogares monomarentales.

En estos últimos, además, el 82,1% mantiene deudas activas.Según el estudio, el 75% de los hogares endeudados manifestó que esta situación afectó negativamente su vida cotidiana, con consecuencias como estrés, angustia y dificultades para afrontar otros gastos.

La Defensoría recomendó avanzar en políticas de cuidado, empleo formal, refinanciación para sectores vulnerables y mayor regulación y transparencia de los mecanismos de financiamiento no bancario.

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