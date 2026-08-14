Una mujer de San Nicolás fue madre por primera vez a los 62 años

Mabel, oriunda de San Nicolás, se convirtió en madre por primera vez a los 62 años luego de realizar un tratamiento de fertilización asistida con óvulos donados en una institución de Rosario.

Su hijo David nació en las últimas horas en el Hospital San Felipe mediante una cesárea y pesó 2,7 kilogramos. Según informaron los médicos que participaron de la atención, tanto el bebé como la madre se encuentran bien.

La mujer contó que siempre había tenido el deseo de ser madre y que, pese a haber atravesado la menopausia, decidió continuar buscando alternativas para cumplir ese objetivo.

El embarazo se produjo en el primer intento del tratamiento, según relató.

Por su edad, Mabel recurrió a óvulos donados.

El médico Matías Colabianchi, responsable del tratamiento realizado en Rosario, explicó que la menopausia no impide necesariamente un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida, aunque las posibilidades de lograrlo disminuyen con la edad.

El especialista señaló además que para el procedimiento se utilizaron óvulos donados, ya que la utilización de óvulos propios a esa edad presenta una probabilidad muy baja de generar un embrión de calidad.

Tras el nacimiento, Mabel expresó su emoción por haber cumplido un deseo que, según relató, mantuvo durante años. Con la llegada de David, pasó a ser considerada la parturienta más longeva de Argentina