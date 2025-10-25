Salud

Día Nacional de la Artritis Reumatoidea: Iluminaron el hospital Posadas

En el marco del Día Nacional de la Artritis Reumatoidea, el Hospital fue iluminado con el objetivo de promover la concientización sobre esta enfermedad y visibilizar a las personas que conviven con el diagnóstico.

La artritis reumatoidea es una patología inflamatoria crónica y autoinmune que afecta principalmente las articulaciones, provocando rigidez, hinchazón y dolor, y que en algunos casos puede comprometer otros órganos.

El Servicio de Reumatología del Hospital brinda atención integral e interdisciplinaria a personas con artritis y otras enfermedades reumatoides, en articulación con distintos equipos profesionales.

En esta fecha, el Hospital reafirma su compromiso con una atención basada en la ciencia, la cercanía y la escucha, orientada al bienestar de cada persona.

