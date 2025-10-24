Kicillof encabezó el acto de egreso de efectivos del Grupo Halcón

Fue en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, donde además se exhibió el nuevo armamento adquirido para las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Kicillof en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de egreso de 12 efectivos que culminaron el Curso de Comando Policial de la División Halcón en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”. En ese marco, Kicillof afirmó: “Desde hace seis años estamos realizando un trabajo inmenso para contar con una Policía provincial de excelencia: este cuerpo de élite, con altas capacidades profesionales, es un orgullo para la fuerza que nos demuestra que estamos cumpliendo nuestros objetivos”.

“En este acto estamos honrando el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de los nuevos egresados y, al mismo tiempo, reconociendo los avances que logramos en materia de seguridad: gracias a la inversión que llevamos adelante, tenemos hoy más infraestructura y una fuerza mejor retribuida, con equipamiento renovado y mucho más capacitada”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Sabemos que falta mucho, pero estamos convencidos de que este es el camino para construir juntos una Policía cercana al pueblo, que lleve tranquilidad a los 17 millones de bonaerenses”.

El curso tiene un examen de ingreso eliminatorio y se extiende durante seis meses bajo normas de carácter internacional. De esta manera, los egresados se incorporan a la división y continúan su formación durante 12 meses para consolidar la experiencia operativa. Durante el acto se realizó la entrega de diplomas y reconocimientos a estudiantes destacados.

Al respecto, Alonso remarcó: “Este grupo de policías ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en el entrenamiento y la capacitación durante meses para formar parte de la unidad táctica de élite provincial: su profesionalismo está poniendo en alto la reputación de nuestra fuerza”.Asimismo, se exhibió el nuevo armamento de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) que comprende -además del Grupo Halcón- a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y a los grupos de Prevención Motorizada (GPM) y de Apoyo Departamental (GAD).

En tanto, el Gobernador recorrió las nuevas instalaciones del comedor que, a partir de una inversión de $2.916 millones, fueron ampliadas para cubrir las necesidades de los asistentes a la escuela. Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; y el subjefe, Leandro María Sarlo; el director de la Escuela Juan Vucetich, comisario mayor Rino Liva; funcionarios y funcionarias provinciales.

