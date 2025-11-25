Diagnóstico más rápido y preciso en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas incorporó un consultorio especializado para la realización de biopsias de glándulas salivales menores, una herramienta clave para facilitar el diagnóstico del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune frecuente que se manifiesta principalmente con sequedad bucal y ocular.

Este nuevo espacio, coordinado por el Servicio de Reumatología, funciona de manera interdisciplinaria junto al área de Anatomía Patológica, permitiendo acortar los tiempos diagnósticos, optimizar el abordaje clínico y brindar una atención integral a las personas que presentan síntomas compatibles con esta patología.

Con esta iniciativa, el Hospital Posadas continúa fortaleciendo sus capacidades diagnósticas y reafirma su compromiso con la calidad de atención y el acceso oportuno a estudios especializados.

Info Hospital Posadas