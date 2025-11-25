Campeona Nacional Sub 21 de Arco y Flecha

La deportista de General Rodríguez, Guillermina De Benedetto Klajnber, se consagró campeona nacional en la categoría Sub 21 durante la final realizada en San Miguel de Tucumán.

Su desempeño destacado la llevó a obtener el primer lugar en la competencia, convirtiéndose en un orgullo para toda la comunidad rodriguense.

Desde el ámbito deportivo local celebran este importante logro, que refleja el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento de la atleta en la disciplina de Arco y Flecha. Guillermina continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas del deporte a nivel nacional.

Info Municipalidad de General Rodríguez