Entrega de certificados de Regularización Tributaria en General Rodríguez

El intendente Mauro García participó de un nuevo acto de entrega de certificados de Regularización Tributaria a 40 familias de la ciudad.

Con esta instancia, más vecinos y vecinas pudieron acreditar la responsabilidad sobre sus inmuebles y avanzar en el proceso que les permitirá acceder a sus títulos de propiedad.

Desde el municipio se continúa trabajando para garantizar que cada vez más habitantes de General Rodríguez puedan tramitar de manera libre y gratuita la escritura de sus viviendas.

