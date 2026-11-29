El último mes del año comenzará con nuevas subas en distintos rubros que impactarán en el bolsillo.

Los incrementos alcanzarán a los alquileres, colectivos, subte, peajes, combustibles, colegios privados, medicina prepaga y servicios públicos.

Alquileres

Los contratos que se actualizan en diciembre registrarán aumentos según el Índice de Contratos de Locación (ICL) y la periodicidad acordada.

Las subas serán del 5,91% para ajustes trimestrales, del 8,14% para los cuatrimestrales y del 12,5% para los semestrales.

Transporte públicoLos colectivos que circulan en la Provincia de Buenos Aires aumentarán un 5,7%, mientras que los de la Ciudad de Buenos Aires subirán un 4,2%.

En las líneas bonaerenses, el boleto mínimo pasará a $1.348,71, mientras que en CABA será de $996,60. Las tarifas varían según la distancia recorrida.

El subte porteño también tendrá un incremento del 4,2%, por lo que el boleto con SUBE registrada costará $1.966.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas subirán un 4,2%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos de dos ejes pagarán $4.986,15 en hora no pico y $7.066,19 en hora pico.

En la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $2.077,35 y $2.937,68, respectivamente.

En el peaje Alberti, el valor será de $1.579,06 en hora no pico y $1.994,29 en hora pico.

Combustibles

La nafta y el gasoil volverán a aumentar a partir de la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que habían sido postergados por el Gobierno nacional.Colegios privados

Las cuotas de los establecimientos educativos privados con subvención estatal subirán un 3% en la Provincia de Buenos Aires y un 2,7% en la Ciudad, repitiendo los incrementos aplicados en noviembre.

PrepagasLos planes de medicina privada tendrán aumentos de hasta el 2,9%, según la empresa, el plan y la región.Entre las subas confirmadas, Omint aplicará un 2,9%; el Hospital Italiano, un 2,6%; Swiss Medical, un 2,5%; y OSDE, entre un 2,2% y un 2,4%, de acuerdo con el plan.Servicios públicos

Las tarifas de electricidad, gas y agua también tendrán nuevas actualizaciones.

El gas registrará un aumento promedio del 2,26% a nivel nacional, mientras que la electricidad subirá un 2,21% para los usuarios de Edenor y un 2,14% para los de Edesur.

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