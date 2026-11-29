La actividad fue impulsada por la Unidad de Consulta Adolescencia (UCA-PAIA) y reunió a jóvenes que forman parte de distintos dispositivos.

La propuesta incluyó actividades al aire libre, juegos y un almuerzo compartido, en un encuentro pensado para celebrar el cierre de otro año y fortalecer los vínculos entre quienes participan de estos espacios.

La jornada reafirmó la importancia de generar ámbitos de encuentro, acompañamiento y cuidado que contribuyan a la salud integral de las juventudes en el territorio.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega