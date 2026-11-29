El Senado aprobó la incorporación de este mecanismo dentro de la reforma electoral, que todavía debe ser tratada por la Cámara de Diputados.

La medida alcanza a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por distintos delitos dolosos.

El proyecto de reforma electoral aprobado por el Senado incorpora el principio de Ficha Limpia, que establece que las personas con condenas confirmadas en segunda instancia por corrupción y otros delitos dolosos no podrán postularse a cargos electivos ni ocupar determinados puestos en la administración pública.

La iniciativa todavía deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados para que estas disposiciones puedan incorporarse al sistema electoral.

La inhabilitación comprende delitos contra las personas, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, la seguridad, el orden público y el narcotráfico.

Para impedir una candidatura, la sentencia deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al de la elección.

La restricción también alcanza a cargos como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad y directivos de empresas con participación estatal, entre otros.

Además, los partidos políticos y las alianzas electorales deberán exigir a sus precandidatos y candidatos, tanto titulares como suplentes, un certificado de antecedentes penales y una declaración jurada en la que manifiesten no estar alcanzados por las inhabilitaciones.

Por otra parte, se prevé la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, que reunirá las sentencias confirmadas en segunda instancia, sus eventuales revocaciones y los datos de las personas alcanzadas.