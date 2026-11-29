El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que busca combatir la ludopatía y regular la promoción de los juegos de azar.

La norma impide que los menores accedan a plataformas de apuestas y prohíbe que empresas del sector patrocinen indumentaria deportiva.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y el crecimiento de las apuestas online, con medidas que restringen el acceso de menores de edad a las plataformas de juego y prohíben la publicidad, promoción y patrocinio de estas actividades en distintos espacios.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, luego de permanecer frenada durante dos años y tras los reclamos de la Iglesia y de distintos sectores que alertaron sobre el impacto de las apuestas virtuales en niños y adolescentes.

Entre los principales puntos, la norma prohíbe la promoción de juegos de azar y apuestas online en redes sociales, internet, medios audiovisuales y publicidad exterior. También alcanza a los patrocinios de empresas del sector en camisetas y otras prendas deportivas, una modalidad extendida entre clubes del país.

La publicidad quedará permitida únicamente dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

Además, se establecen penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques coincidieron en la necesidad de avanzar con herramientas para proteger a los menores y abordar el juego problemático como una cuestión de salud pública.Medidas contra las plataformas ilegales

En paralelo, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto complementario que apunta a combatir las plataformas de apuestas ilegales.

La propuesta establece que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) deberá disponer el bloqueo de los sitios no autorizados en un plazo máximo de 24 horas desde que tome conocimiento de su existencia.

También contempla la baja definitiva de los dominios y la inhabilitación de las transacciones y medios de pago asociados a esas plataformas.