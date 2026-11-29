Personal del Comando de Patrullas de la Comisaría Moreno 1ra, aprehendió a un hombre en Araucanos y Estrada del barrio 25 de Mayo, quien horas antes había sido denunciado por su madre a quien habría amenazado con un arma de fuego.

Al momento de ser aprehendido tenía en su poder una pistola cal. 22 marca “GMC” numeración suprimida, con almacén cargador colocado con cartucho en recámara.

La señora, de casi 80 años de edad y que reside en el mismo barrio, había llamado al 911 razón por la cual los agentes acudieron para intervenir en el hecho.

El hombre, mayor de edad, quedó a disposición de la justicia e interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.