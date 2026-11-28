Agentes de la Secretaría General de Inspección, Comercio, Control Urbano y Seguridad recuperaron una motocicleta Yamaha Tenere durante una recorrida preventiva en la intersección de Cámpora y Entre Ríos.

El rodado tenía pedido de secuestro activo desde octubre del año pasado.Un operativo de patrullaje preventivo permitió recuperar en las últimas horas una motocicleta de alta cilindrada que había sido sustraída en el partido vecino de Moreno.

El procedimiento se llevó a cabo ayer, miércoles 25 de noviembre, cuando personal de la Secretaría General de Inspección, Comercio, Control Urbano y Seguridad circulaba por las inmediaciones de las calles Cámpora y Entre Ríos. Los agentes divisaron a un grupo de hombres junto a una motocicleta.

Al advertir la presencia del móvil municipal, los sospechosos emprendieron la fuga a pie y dejaron el vehículo abandonado en el lugar.

Ante esta situación se dio inmediata intervención al Comando de Patrullas quien arribado al lugar y cursar el número de chasis del rodado —una Yamaha Tenere de color verde— por el sistema informático, los efectivos confirmaron que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo por hurto.

La solicitud había sido emitida el 20 de octubre de 2025 por la Comisaría 4ª de Moreno, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de ese distrito.Ante esta situación, se procedió al inmediato secuestro del motovehículo y al traslado a la dependencia correspondiente.

En la causa, caratulada como «Hallazgo de motovehículo», tomó intervención la UFI en turno del Departamento Judicial de General Rodríguez.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez