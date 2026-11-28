En el marco del Día de las Mujeres Emprendedoras, este jueves 26 de noviembre, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, y el Intendente Mauro García organizaron una jornada de reconocimiento y celebración en Estación Museo, destinada a homenajear a las mujeres que, a través de sus emprendimientos, contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la economía local.

El encuentro reunió a emprendedoras, artesanas, productoras y feriantes de distintos puntos del distrito, con el objetivo de visibilizar su trabajo, reconocer sus trayectorias y generar espacios de formación e intercambio de experiencias.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a integrantes de la Feria Somos Artesanos, de la Plaza Central; las ferias Somos Productoras y Ruta MTE, del Predio Estación Cultural; la Feria del Libro Usado, del Museo Ferroviario; las ferias Sendero de Artesanos, Paseo de Ideas y Feria Franca, de la Plaza Sarmiento; y la Feria Rodríguez Holístico, de la Casa de las Culturas.También fueron reconocidas integrantes de la Feria de Emprendedores Las Lilas, de la Plaza Mastellone; la Feria Altos del Oeste, del barrio homónimo; la Feria Juan José, del barrio Juan José; la Feria La Frate, del barrio Fraternidad, y del espacio Electricistas Sayco.En el transcurso del encuentro, Paula García, de la Dirección de Economía Popular, y Giselle Martín, del Polo Productivo, brindaron unas palabras a las presentes.

Asimismo, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante una capacitación sobre economía popular destinada a las emprendedoras, generando un espacio de formación e intercambio de herramientas para el desarrollo de sus proyectos productivos.

La jornada también contó con una propuesta artística y cultural a cargo de Mel Manzur y Victorio Galdone, quienes compartieron un repertorio de zambas y chacareras, acompañando este espacio de encuentro y celebración en comunidad.Por último, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras, hizo entrega de un reconocimiento especial a Gabriela Arias, quien recibió un aporte para el fortalecimiento de su emprendimiento a través del programa Banco de Herramientas de la Provincia de Buenos Aires y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y a Cecilia Rosales, beneficiaria del Programa Acompañar.

Estos reconocimientos permitieron visibilizar la importancia de las políticas públicas como herramientas para promover la autonomía económica de las mujeres y acompañar el desarrollo de sus proyectos.

A través de estas iniciativas, el Municipio de General Rodríguez y el Honorable Concejo Deliberante reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la economía popular, la generación de oportunidades y el acompañamiento a quienes, con esfuerzo, creatividad y dedicación, contribuyen al desarrollo productivo de nuestra ciudad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez