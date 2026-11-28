Este viernes 27 de noviembre, el equipo UNM obtuvo el segundo puesto en el concurso “Innova Campo 2026” por su proyecto “UNM-AvIA”, un sistema de monitoreo avícola mediante bioacústica, sensores e inteligencia artificial.

El equipo está integrado por los estudiantes Catriel Salazar, Juan Ciafardini y Nahuel Bruno y los docentes investigadores Mariano Mercado, director, y Marcos Bierzychudek.UNM-AvIA se trata de un sistema de detección temprana de enfermedades y estrés en aves mediante bioacústica e inteligencia artificial.

Esta herramienta tecnológica permite fortalecer el monitoreo de la producción avícola y favorecer la detección anticipada de situaciones que puedan afectar la salud y el bienestar animal.El sistema combina bioacústica, sensores ambientales, procesamiento digital de señales e inteligencia artificial.

A partir del análisis de los sonidos emitidos por las aves y de variables del entorno —como la temperatura, la humedad y la calidad del aire—, la solución busca generar alertas tempranas que faciliten la toma de decisiones en los establecimientos productivos.

La propuesta fue presentada en el eje Innovación en Avicultura y se destacó por su enfoque interdisciplinario, su potencial de transferencia tecnológica y su posible aplicación en unidades productivas de diferente escala.Más información sobre Innova CampoInnova Campo es una iniciativa de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y Bedson S.A. destinada a promover soluciones tecnológicas innovadoras para la producción animal y la industria sanitaria bonaerense.

La convocatoria procura fortalecer la vinculación entre universidades, centros de investigación, empresas y organismos públicos, y reconoce proyectos con potencial de transferencia, escalabilidad e impacto territorial.

En la jornada final del concurso desarrollada este viernes, representantes de los equipos finalistas expusieron ante el jurado evaluador, quienes luego premiaron a los tres mejores proyectos y entregaron más distinciones.

En el caso del equipo UNM, fue el estudiante Nahuel Bruno quien habló en nombre de sus compañeros.

El reconocimiento obtenido por UNM-AvIA pone especialmente en valor el trabajo de sus estudiantes y reafirma el compromiso de la Universidad Nacional de Moreno con la formación, la investigación aplicada y el desarrollo de soluciones orientadas a las necesidades del territorio y del sector productivo.

UNM