Las recomendaciones fueron elaboradas por especialistas de GLADEL y PANLAR e incorporan los avances científicos y terapéuticos de los últimos años. Proponen un diagnóstico más temprano, tratamientos personalizados y un seguimiento orientado a prevenir complicaciones.

El tratamiento del lupus eritematoso sistémico (LES) cuenta con nuevas recomendaciones para América Latina, a partir de una actualización de las guías elaboradas por el Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus (GLADEL) y la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR).

Las nuevas pautas, publicadas en la revista científica Nature Reviews Rheumatology, actualizan las primeras recomendaciones regionales difundidas en 2018 e incorporan los avances científicos y terapéuticos registrados durante los últimos años.

El lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo.

Su evolución varía entre pacientes y puede alternar períodos de mayor actividad con etapas de remisión.

Se estima que afecta a alrededor de 3,4 millones de personas en el mundo y es más frecuente en mujeres.

En América Latina, algunas poblaciones presentan características particulares de la enfermedad, como una aparición a edades más tempranas, mayor compromiso renal y cuadros de mayor gravedad.

A esto se suman las dificultades de acceso al diagnóstico, a especialistas y a tratamientos avanzados.

Por ese motivo, las nuevas guías no solo incorporan evidencia científica internacional, sino que también contemplan las condiciones sociales, económicas y sanitarias de la región, así como la disponibilidad de recursos y las posibilidades reales de atención.

Uno de los principales cambios es la incorporación del enfoque conocido como treat-to-target (tratamiento dirigido a objetivos), que propone establecer metas terapéuticas concretas, controlar periódicamente la evolución y ajustar las estrategias cuando los resultados no son suficientes.

Las recomendaciones también destacan la importancia de detectar la enfermedad e iniciar el tratamiento de manera temprana, con el objetivo de evitar daños irreversibles y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con lupus.