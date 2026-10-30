Diego Maradona cumpliría 66 años: una trayectoria que marcó la historia del fútbol

Este viernes 30 de octubre se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, una de las máximas figuras del fútbol argentino y mundial.

A seis años de su muerte, su nombre sigue asociado a grandes conquistas deportivas y momentos que quedaron grabados en la memoria de varias generaciones.

Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con Argentinos Juniors. Debutó en Primera División el 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, y rápidamente se destacó por su habilidad, su gambeta y una zurda que se convertiría en su sello.

En 1981 llegó a Boca Juniors, donde ganó el Torneo Metropolitano. Luego continuó su carrera en Barcelona, equipo con el que obtuvo la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa de la Liga.

En 1984 se incorporó al Napoli, club en el que alcanzó una de las etapas más importantes de su carrera.

Con el conjunto italiano conquistó dos títulos de Serie A, en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia, la Copa de la UEFA y la Supercopa italiana.

Su influencia trascendió lo deportivo y se convirtió en un símbolo para la ciudad de Nápoles.Sin embargo, su consagración más recordada llegó con la Selección argentina.

Como capitán y referente del equipo dirigido por Carlos Bilardo, fue protagonista de la conquista del Mundial de México 1986.

En los cuartos de final frente a Inglaterra marcó dos goles que pasaron a la historia: la «Mano de Dios» y el denominado «Gol del Siglo».

En Italia 1990 volvió a conducir al seleccionado hasta una final mundialista, aunque esta vez Argentina cayó 1-0 ante Alemania Federal.

Su última participación en una Copa del Mundo fue en Estados Unidos 1994, donde disputó dos partidos antes de quedar fuera del torneo tras un control antidopaje positivo.

A nivel de clubes, también pasó por Sevilla y Newell’s Old Boys, antes de regresar a Boca en 1995. Su último partido como futbolista profesional fue el 25 de octubre de 1997, frente a River Plate.

Tras retirarse, inició una carrera como entrenador que tuvo entre sus principales capítulos la conducción de la Selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Este viernes, al cumplirse 66 años de su nacimiento, su legado vuelve a ocupar un lugar central en el recuerdo de los hinchas y en la historia del deporte, por sus títulos, su talento y la huella que dejó dentro y fuera de las canchas.