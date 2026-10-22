Dos detenidos y un importante secuestro de drogas en el barrio 25 de Mayo

En dos allanamientos realizados durante la madrugada del sábado 17 de octubre, la Policía secuestró casi un kilo y medio de cocaína, más de medio kilo de marihuana y varias armas de fuego. La investigación se extendió durante aproximadamente un mes y medio.

Dos hombres fueron detenidos y un tercero permanece prófugo tras dos allanamientos realizados durante la madrugada del sábado 17 de octubre en el barrio 25 de Mayo de Moreno Norte, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron casi un kilo y medio de cocaína, más de medio kilo de marihuana y varias armas de fuego.

La investigación se inició a partir de distintas denuncias que advertían sobre la presunta existencia de un punto de distribución de drogas y otro domicilio destinado a la venta directa de estupefacientes en la zona.

Las tareas investigativas se prolongaron durante aproximadamente un mes y medio y contaron con la participación de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía bonaerense. Las averiguaciones permitieron identificar a presuntos compradores y establecer los domicilios señalados como puntos de distribución y venta.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los efectivos irrumpieron en las viviendas durante la madrugada del sábado. En uno de los domicilios encontraron a presuntos compradores que aguardaban ser atendidos, mientras que los hombres que presuntamente comercializaban los estupefacientes intentaron escapar.

En ese lugar fueron detenidos dos hombres. Además, se secuestraron casi un kilo y medio de cocaína y armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros y un arma de características similares a una subametralladora.

En el segundo domicilio, los efectivos encontraron un revólver calibre .38, más de medio kilo de marihuana y envoltorios con cocaína. Allí, uno de los sospechosos logró escapar y permanece prófugo.

Los lugares de los allanamientos

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios del barrio 25 de Mayo de la zona norte de Moreno: el primero, en la calle Aconquija, entre Sófocles y Florencio Sánchez; y el segundo, en la calle Schuman, entre Sófocles y Florencio Sánchez.

La causa cuenta con la intervención de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del doctor Ezequiel Freydier, con la instrucción de la secretaria del mismo organismo, la doctora Sofía Giaccaglia. Autorizó los operativos la Dra. Adriana Julián, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes consultadas, las aprehensiones de los dos sospechosos fueron convertidas en detenciones. Uno de ellos es asistido por un defensor oficial, mientras que el otro cuenta con un abogado particular, quien ya prestó declaración.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades de los detenidos y localizar al tercer sospechoso, que permanece prófugo.