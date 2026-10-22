«La crueldad no es un mérito»: Fernando Espinoza cruzó a Javier Milei luego de que el Presidente cuestionara a quienes no llegan a fin de mes

Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén, donde cuestionó a las argentinas y argentinos por no llegar a fin de mes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, salió a responderle: «Está claro que usted tuvo todo servido siempre».

«Presidente Milei, usted se burla de lo que ignora», así comenzaron las declaraciones de Fernando Espinoza y continuó: «No llegar a fin de mes es una dura y triste realidad que usted jamás entenderá, porque es evidente que nunca en su vida estuvo ni cerca de alguien que no fuera poderoso o no tuviera el tema económico totalmente solucionado. Está claro que usted tuvo todo servido siempre».

Las expresiones de Javier Milei fueron muy mal recibidas en todo el país, porque ponen en duda la situación de miles de familias argentinas endeudadas que sobreviven día a día ante la terrible crisis económica y social. En ese sentido, Fernando Espinoza profundizó: “No llegar a fin de mes es irse a dormir con un mate y un pedazo de pan en el estómago para que coman sus hijos y es no poderse dormir pensando a quién pedirle ayuda mañana para el alquiler que se vence. Es crecer viendo a papá y mamá angustiados haciendo números que nunca dan».

«No llegar a fin de mes es comer fideos sin carne o sólo arroz los últimos 10 días. Es decir ‘no puedo’ a cosas que usted, que lo tuvo todo, nunca entendería. Es caminar 40 cuadras para ahorrar un colectivo», resaltó Fernando Espinoza y agregó: «Es endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar comida. Es pedir un préstamo para pagar la luz».

De manera descriptiva, el presidente de la FAM detalló la situación actual que viven millones de argentinas y argentinos: «No llegar a fin de mes es el llanto ahogado, para que nadie se entere, de una madre a solas en la cocina, porque le quedan 20 mil pesos para que su familia coma cinco días. Es un padre humillado cuando le dicen ‘no’ a un adelanto de sueldo que pidió en su trabajo».

“No llegar a fin de mes es el remedio que no se compra, la leche que no se toma, la carne que no se come, el abrigo que no se tiene, la angustia que no se va, la pobreza que agobia, una infancia marcada, una adolescencia sufrida, una juventud desesperanzada, una adultez triste».

Por último, Fernando Espinoza aseveró: “No llegar a fin de mes no es una frase opositora, kuka, zurda, peronista, de periodistas que usted insulta. Es la triste realidad de más del 50 por ciento de los argentinos. La crueldad no es un mérito: es tener placer a partir del sufrimiento de los otros».