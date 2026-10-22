General Rodríguez inauguró su primera feria del libro, un acontecimiento histórico para la cultura

Con una importante participación de escritores, editoriales, instituciones culturales y vecinos, quedó inaugurada la primera edición de la Feria del Libro de General Rodríguez. El encuentro se desarrollará hasta el 25 de octubre en la Cámara Empresaria y busca consolidarse como un nuevo espacio de promoción de la lectura, la literatura y la producción cultural local.

El Intendente Mauro García encabezó la inauguración de la Primera Feria del Libro de General Rodríguez, una iniciativa organizada por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), en su filial de General Rodríguez, con el acompañamiento de la Cámara Empresaria local y el Municipio.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores a nivel nacional, Alejandro Vaccaro; el presidente de SADE General Rodríguez, Rubén Pergament; la presidenta de la Cámara Empresaria, Claudia Scagna; autoridades municipales, representantes de instituciones culturales, escritores, expositores y vecinos.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación de los Veteranos de Guerra de Malvinas, quienes estuvieron a cargo de portar las banderas de ceremonia durante el acto inaugural.

Durante su discurso, el Intendente Mauro García destacó la importancia histórica de esta primera edición y el esfuerzo colectivo que permitió concretarla.

«Es un momento muy especial para nuestra ciudad, es la primera Feria del Libro, así que créanme que vamos a ser recordados por eso. Llegaremos a la feria nº 20 o 30 y no habrá dudas de que alguien pensará y dirá: ‘¿cuándo se hizo la primera feria?'», expresó.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó el valor de la cultura como herramienta de construcción de identidad y desarrollo comunitario, especialmente en el actual contexto económico.

«La cultura es la manera de resistir frente a estos atropellos, cuando nos dejan sin presupuesto», sostuvo, al tiempo que reafirmó la decisión del Gobierno municipal de continuar acompañando las iniciativas culturales y generando espacios para que los escritores y escritoras puedan difundir sus producciones.

García también celebró la participación de autores locales y destacó que se presentaron cerca de 93 trabajos literarios, reflejo de una comunidad que continúa apostando por la escritura y la creación artística: «Eso es hermoso. Quiere decir que hay un montón de jóvenes, personas adultas y adultos mayores que siguen escribiendo, que siguen produciendo. Y eso abona la cultura de nuestra ciudad, la fortalece», manifestó.

Por su parte, el presidente de SADE nacional, Alejandro Vaccaro, valoró el trabajo articulado entre las instituciones organizadoras y el Gobierno municipal, y comparó los comienzos de esta feria con los de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

«Esto sin duda está hecho artesanalmente, aún en la época de la inteligencia artificial nos damos el lujo de trabajar, de poner el hombro, de poner el espíritu para que estos hechos se realicen», señaló.

Asimismo, Vaccaro hizo referencia a la difícil situación que atraviesa el sector editorial argentino, destacando la importancia de sostener estos encuentros como espacios de acceso y defensa de la cultura.

«Las ferias siguen resistiendo, siguen vendiendo, estas son ferias realmente de la resistencia», afirmó, y agradeció especialmente el compromiso del municipio con la realización del evento.

La jornada inaugural también contó con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el maestro Santiago Mastronardi, que ofreció un repertorio musical para acompañar la celebración.

Una feria para fortalecer la cultura y la identidad local

La primera edición reúne a editoriales, librerías, escritores, artistas, bibliotecas populares, museos, centros culturales e instituciones educativas de General Rodríguez y localidades vecinas.

A lo largo de la semana, el público podrá disfrutar de exposiciones literarias, presentaciones de libros, propuestas artísticas, talleres de escritura, poesía, ilustración y actividades destinadas a diferentes edades, incluyendo iniciativas orientadas a la inclusión.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Moreno, bibliotecas populares, espacios culturales y filiales de SADE de distintas localidades.

Al finalizar su intervención, el jefe comunal anunció que para el año próximo «nos vamos a comprometer a hacer la segunda edición, y por supuesto la vamos a hacer más grande aún para resistir con más fuerza todavía», aseguró.

De esta manera, General Rodríguez celebra un nuevo hito en su historia cultural, promoviendo el encuentro entre escritores y lectores y fortaleciendo los espacios de participación, expresión y producción artística de la comunidad.

La Feria del Libro permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre, de 9 a 20 horas, en la Cámara Empresaria de General Rodríguez, ubicada en Hipólito Yrigoyen 366, con entrada abierta a toda la comunidad.