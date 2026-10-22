Moreno realizará una pedaleada para concientizar sobre el cáncer de mama

_Será el sábado 24 de octubre, de 8 a 11 horas, con salida desde La Reja y llegada al Distrito Ecológico Roggero_

El Municipio de Moreno realizará una pedaleada en el marco de Octubre Rosa, la campaña de concientización sobre el cáncer de mama para promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

La jornada será gratuita y se desarrollará de 8 a 11 horas, con un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros desde la intersección de Benito Juárez y avenida Argentinidad, en La Reja, hasta el Distrito Ecológico Roggero (DER).

El trayecto continuará por avenida Argentinidad y el Camino de la Ribera, con paso por la Estancia El Dorado y finalización en la Plaza Favaloro.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://forms.gle/G6Ah1GWfQTrNEPHG9

Se solicita incorporar algún elemento de color rosa como símbolo de la campaña y el uso de casco será obligatorio.

La propuesta es organizada de manera articulada por la Subsecretaría de Turismo del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y el espacio Siempre en Marcha Cicloturismo, con la participación de Defensa Civil y la Subsecretaría de Deportes.A través de esta iniciativa, el Gobierno local promueve la participación comunitaria y la concientización sobre la importancia de los controles médicos, la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno