Dura derrota para Milei: el Senado rechazó el megaDNU y ahora define Diputados

Posted on

En un duro revés para el Gobierno y en un hecho inédito en 40 años de democracia, el Senado de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que modifica y deroga decenas de leyes vigentes, y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.

En una sesión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de una relación de tensión con el presidente Javier Milei, el DNU fue rechazado por 42 votos y obtuvo el apoyo de 25 legisladores, en tanto que se registraron cuatro abstenciones.

El rechazo provino de los senadores de Unión por la Patria (UxP); el presidente de la UCR, Martín Lousteau; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano –que responden al gobernador Claudio Vidal-, los peronistas disidentes Camau Espínola y Edgardo Kueider y la neuquina Lucila Crexell –alineada con el gobernador Rolo Figueroa-, entre otros, en tanto que el PJ cordobés se abstuvo.

El DNU

Llamado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el DNU había sido presentado en cadena nacional por Javier Milei el pasado 20 de diciembre y nueve días después entró en vigencia, tras su publicación en el Boletín Oficial.

La normativa establecía una amplia desregulación de la actividad económica a partir de la modificación y derogación de un conjunto de leyes laborales, la de alquileres, de promoción industrial, y medicamentos.

A pesar del rechazo del Senado, el DNU continúa en vigencia ya que la ley exige que ambas cámaras rechacen la norma dictada por el Poder Ejecutivo, por lo que ahora deberá tratarlo la Cámara de Diputados.

Un hecho inédito

Se trata de un hecho inédito en 40 años de democracia, ya que desde 1983 hasta el presente el Senado nunca rechazó un DNU.

En dos oportunidades, la Cámara de Diputados votó en contra de dos decretos de necesidad y urgencia dictados por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero luego el Senado no ratificó la decisión.

La sesión

Previo a la votación, el jefe de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), el jujeño Ezequiel Atauche, defendió el DNU al señalar que “no hay espacios para tibiezas, la Argentina está en urgencias y tenemos que demostrar que estamos listos para cambiar” y exhortó: “Llamo a este cuerpo que nos deje gobernar y seamos conscientes de que Argentina tiene que cambiar para el bien de todos”.

Por su parte, el titular de la bancada de Unión por la Patria (UXP), José Mayans, argumentó el rechazo de su bancada: “Nuestro bloque va a votar en contra y pedimos que en forma inmediata el Presidente mande el contenido como proyectos de ley. Que no cierre el Congreso, que deje de escracharnos, insultarnos y tenga respeto por las personas y el Poder Legislativo”.

“Formalmente vamos a pedir que se declare la invalidez del DNU. Nuestro voto va en ese sentido, el DNU es nulo de nulidad absoluta por tomar atribuciones que son del Poder Legislativo”, manifestó el formoseño.

El radicalismo, en tanto, votó dividido: Lousteau, el presidente de la UCR votó en contra y, para explicitar su postura, dijo que el DNU es “inconstitucional e ilegal”.

“Los que se llenan la boca hablando de derecho hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Ahora nos van a mandar las hordas y los trolls, ya nos vamos a enterar quién paga todo eso”, aseveró el presidente de la UCR, que fue durante la tarde el blanco de las críticas de los libertarios por las redes sociales, incluido Milei.

Otro radical que se pronunció en contra de la iniciativa fue el senador de Tierra del Fuego Pablo Blanco, quien denunció haber recibido presiones por parte de sectores empresarios radicados en su provincia para ratificar la normativa.

En cambio, el presidente del bloque del radicalismo, el senador por Corrientes Eduardo Vischi –que responde al gobernador Gustavo Valdés– dijo que ese partido busca “colaborar con el cambio” impulsado por Milei y aseveró que “no es el momento de rechazar el DNU, es el momento de apoyar, porque el rechazo es una herida complicada en lo político, un mensaje muy malo para todo el país y rasguña la esperanza de los argentinos”.

El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) también apoyó la iniciativa: “Todos tuvieron delegación de facultades, a mí no me asusta el DNU, voy a votar a favor, nada me parece escandaloso”, expresó al sentar su postura en el debate.

Edgardo Kueider (Unidad Federal) también habló de la inconstitucionalidad de la iniciativa: “Hay una amplia coincidencia en que este DNU es inconstitucional. El Pacto de Mayo va a quedar en la historia si construimos bases sólidas para corregir lo que está mal, tiene que haber un alto consenso”.

Por su parte, el santacruceño Carambia indicó que “acá hay pluralidad de voces y avalar este DNU es avasallar cuestiones institucionales. Si estamos acá es para poner límites, para corregir lo que se hizo mal y para representar todas las cuestiones que tenemos nosotros en cada una de nuestras provincias”.

La neuquina Crexell, en tanto, se defendió así: “Por no pertenecer a las fuerzas del cielo tampoco pertenezco a las fuerzas del mal. No estar alineado con este gobierno no quiere decir que uno sea juzgado leal o traidor. La lógica binaria es muy retrógrada para avanzar en un debate político maduro”.

Desde UXP, el senador Mariano Recalde sostuvo que el DNU “además de ser flagrantemente inconstitucional, es la demostración de que el presidente mintió en su campaña”.

“Ya conocemos esta historia de desregulación para que los poderosos acumulen riquezas y la pobreza crezca”, remarcó el legislador.

En defensa de la norma, el senador cordobés Luis Juez (PRO) dijo: “Si el DNU se cae, ¿qué vamos a festejar? La intención era darle al Gobierno un tiempo para reencausar este diálogo, pero nuestra intolerancia no lo permitió”

Sin aplazos ni postergaciones

El tratamiento del megaDNU se realizó esta tarde luego de que el oficialismo de La Libertad Avanza fracasara en una maniobra para intentar postergar el debate por 20 días.

El jefe del bloque de La LLA en la Cámara alta, Atauche, pidió una moción para aplazar el debate del mega DNU, pero fue rechazada con 41 votos de la oposición contra 30 del oficialismo, números que adelantaron lo que iba a pasar más tarde.

“Es un momento en el cual Argentina tiene que unirse. El presidente llamó a la unión y al diálogo y los gobernadores están cerca de cerrar un pacto. Me parece inapropiado empezar a tratar el DNU 70/23, por eso solicito una moción para postergar su tratamiento”, señaló Atauche al pedir la moción de orden para suspender el tratamiento, que luego fue rechazada.

El debate

Al comenzar el tratamiento, la senadora por Mendoza de UXP Anabel Fernández Sagasti adelantó: “Desde el Bloque de Unión por la Patria vamos a rechazar en pleno el mega DNU 70/23, el cual a todas luces y manifiestamente es inconstitucional”.

En defensa del DNU, se expresó la senadora por Tucumán Beatriz Avila (PJS): “La Constitución es la ley fundamental que nos rige, en este marco, se observa que el artículo 99 inciso 3 faculta al Poder Ejecutivo a realizar DNUs. Estamos viviendo momentos dramáticos, dejemos de buscar culpables, la gente nos pide soluciones”.

Desde el PRO, el senador por Misiones Martin Goerling expuso: “Pensemos en los millones de argentinos que han votado este cambio. No le cortemos las manos y las posibilidades de gobernar, con las herramientas que el pueblo decidió darle, a este presidente”

Desde el radicalismo, el senador por Mendoza Rodolfo Suárez dijo que “no tenemos que ser un impedimento” para el gobierno de Milei y consideró que un rechazo al DNU “tendría serias consecuencias, sería una piedra, un obstáculo a este gobierno y tenemos que tener la responsabilidad”, con lo cual anticipó su voto afirmativo.

Por su parte, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) se abstuvo en la votación y en el debate expresó: “Es importante poder darle esta herramienta al Presidente pero debe saber que es imposible votar este instrumento a libro cerrado”.

“Lo mejor que podría hacer entonces es desguazar este DNU en sus bloques temáticos más importantes”, evaluó la legisladora mediterránea.