Eclipse solar más largo del siglo: el fenómeno que oscurecerá el día por más de seis minutos

Un evento astronómico único ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y ya genera expectativa en la comunidad científica y en los aficionados a la astronomía, debido a su excepcional duración y alcance.

Se trata de un eclipse solar total que, en su punto máximo, mantendrá al Sol completamente oculto durante aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el más extenso observado en tierra firme en lo que va del siglo XXI.

El fenómeno se producirá cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol en una alineación casi perfecta, generando una franja de totalidad que recorrerá más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Según estimaciones astronómicas, la sombra alcanzará unos 258 kilómetros de ancho y cubrirá cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, aunque solo una parte del planeta podrá apreciarlo en su totalidad.

La duración excepcional del eclipse se explica por la cercanía relativa de la Luna en su órbita elíptica, lo que le permite cubrir por completo el disco solar durante un tiempo mayor al habitual.

Entre los países mejor posicionados para su observación se encuentran España, Túnez y Egipto, donde la combinación de clima y ubicación geográfica ofrece condiciones favorables para disfrutar del fenómeno.

Durante el eclipse se podrán observar efectos característicos como las “perlas de Baily”, destellos de luz que aparecen en los instantes previos y posteriores a la totalidad, y el llamado “anillo de diamante”, uno de los momentos más llamativos del evento.

Los especialistas recomiendan extremar las medidas de seguridad para su observación, utilizando únicamente gafas certificadas o filtros solares adecuados, ya que la exposición directa al Sol puede provocar daños oculares irreversibles.

Nunca debe observarse el eclipse con lentes de sol convencionales, binoculares o telescopios sin protección específica.

El evento será uno de los más esperados del calendario astronómico del siglo, tanto por su duración como por su espectacularidad visual.