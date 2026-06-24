Cáncer de próstata: la mortalidad bajó un 26% en la última década en Argentina

La mortalidad por cáncer de próstata en Argentina registró una baja del 26% entre 2014 y 2024, en un contexto de mejoras en el diagnóstico temprano, el acceso a controles y la incorporación de nuevas tecnologías médicas.

Esta evolución se vincula principalmente al aumento de las consultas urológicas oportunas y a los avances en las herramientas de detección y tratamiento, factores que contribuyeron a mejorar la sobrevida de los pacientes.

De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), la tasa de mortalidad ajustada por edad pasó de 12,45 defunciones cada 100.000 varones en 2014 a 9,22 en 2024, lo que representa una caída sostenida a lo largo del período analizado.

El cáncer de próstata continúa siendo el tumor más frecuente en varones, con una incidencia estimada de entre 33 y 44,6 casos cada 100.000 hombres a nivel global, según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC). En Argentina, esa cifra asciende a 44,7 casos por cada 100.000 varones, con más de 12.800 diagnósticos anuales.Entre los avances médicos que explican la mejora en el pronóstico se destacan estudios de diagnóstico por imágenes como la resonancia multiparamétrica de próstata y el PET PSMA, además de tratamientos más precisos como la hormonoterapia y las radioterapias dirigidas, que reducen efectos adversos.Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de sostener y fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana, especialmente a partir de los 50 años, como eje clave para reducir la mortalidad.

Asimismo, se destacó la reciente incorporación del cáncer a la nómina de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO), lo que permitirá mejorar el registro de casos, optimizar la planificación sanitaria y fortalecer la red de atención oncológica en todo el país.