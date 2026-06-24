La intendenta Mariel Fernández encabezó el acto de promesa de Lealtad a la Bandera junto a veteranos de Malvinas

_Participaron estudiantes de 4° grado de escuelas públicas del distrito _

La intendenta, Mariel Fernández, encabezó el acto de jura a la bandera junto integrantes de la Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno (UCIM), en el Museo de las Islas Malvinas y Atlántico Sur.

Tal como ocurrió el año pasado, en una jornada que forma parte de la historia del distrito, los héroes de Malvinas tomaron la promesa de lealtad a las y los estudiantes de 4° grado de escuelas públicas del distrito.

Durante la ceremonia, la jefa comunal, expresó: “Estoy muy orgullosa de que estén en este Museo de Malvinas y que quienes les tomen el juramento de lealtad a nuestra bandera sean los veteranos”, y agregó: “Defender nuestra bandera también es ser buen compañero y compañera, y cuidar a quien tenemos al lado”.

En un marco de profundo respeto y emoción, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” y la marcha “Mi Bandera”.

Luego de la promesa, las autoridades entregaron los diplomas de jura correspondientes como recuerdo de una fecha significativa en su trayectoria educativa y ciudadana.

Participaron estudiantes de la E.E.E. N° 501, de las Escuelas Primarias N° 6, N° 27, N° 32, N° 48, N° 77, N° 82 y N° 83, del Instituto San Cayetano y de la Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 704, acompañados por docentes, directivos, familias y autoridades y las banderas de ceremonia de cada establecimiento.

También estuvieron presentes la inspectora jefa distrital de Moreno, Karina Ramírez; la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; la jefa regional de Gestión Estatal, Verónica Roldán; el jefe regional de Gestión Privada, Martín Ponce; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández y otras autoridades.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno