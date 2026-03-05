Educación pública: tras el inicio del ciclo lectivo, la Provincia garantiza la continuidad pedagógica en los 135 distritos

Tras el inicio del ciclo lectivo 2026, la Dirección General de Cultura y Educación continúa acompañando a las comunidades educativas en los 135 distritos bonaerenses. El acto central, realizado en Avellaneda y encabezado por el gobernador Axel Kicillof y la directora general Flavia Terigi, marcó la inauguración de la Escuela Técnica 6 y la Primaria 59, simbolizando la apuesta por la infraestructura escolar pese al retiro de responsabilidades del Gobierno nacional.

Presencia y acompañamiento pedagógico

El inicio de clases fue precedido por un intenso trabajo de revinculación: durante febrero, más de un millón de estudiantes (uno de cada tres de los niveles primario y secundario) participaron en períodos de intensificación y enseñanza extendida. Además, los equipos docentes y directivos llevaron adelante Jornadas Institucionales para planificar el año y fortalecer el seguimiento de las trayectorias de los casi 4 millones de alumnos que integran el sistema provincial.

Campaña «Modo Clases Activado»

Con las aulas ya abiertas, la Provincia pone el foco en la continuidad pedagógica a través del Plan para el fortalecimiento de la concurrencia diaria. Bajo el lema «Modo Clases Activado», se busca sensibilizar sobre la importancia de la asistencia regular, sumando herramientas de gestión digital para el seguimiento de la presencialidad y metas de monitoreo en cada región. «A la escuela hay que venir todos los días; la enseñanza requiere continuidad», destacó Terigi.

Inversión en infraestructura

Para garantizar condiciones adecuadas, se destinaron más de 8.500 millones de pesos en mantenimiento preventivo en todos los municipios. Estos fondos permitieron realizar tareas de limpieza, desinfección, puesta a punto de instalaciones y provisión de insumos antes de recibir a los estudiantes.

Educación para la democracia

En el marco de los 43 años de democracia, la gestión bonaerense reafirma el rol de la escuela como espacio de construcción de ciudadanía crítica y solidaridad. Frente a los desafíos actuales, la Provincia sostiene que la presencia del Estado y la actualización curricular son condiciones indispensables para que el esfuerzo de cada estudiante se transforme en oportunidades reales de futuro.