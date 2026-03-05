Línea Sarmiento: este domingo 8 de marzo el servicio funcionará limitado entre Liniers y Moreno por la construcción de pasos bajo nivel

Trenes Argentinos comunica que por obras de construcción de dos pasos bajo nivel en las calles García Lorca de Caballito e Irigoyen en Villa Luro, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento circulará limitado entre Liniers y Moreno, el domingo 8 de marzo hasta las 20.

Las tareas, que son llevadas adelante por AUSA, consisten en el socavado de los futuros túneles vehiculares y en la construcción de la estructura de rieles que funcionará como techo de los cruces.

Los trabajos se ejecutarán durante toda la jornada y se estima que el servicio retornará a su prestación habitual a las 20 horas. Mientras dure la afectación, las formaciones no recorrerán el tramo comprendido entre Once y Liniers.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Trenes Argentinos