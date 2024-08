Egresados/as de grado y pregrado del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas recibieron sus diplomas

Este jueves 29 de agosto se celebró la XL Ceremonia de Graduación y el XXVIII Acto Académico de entrega de Títulos Intermedios de los/as graduados/as del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas.

Durante el evento se entregaron 57 títulos de grado a estudiantes que finalizaron las obligaciones curriculares correspondientes a las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Relaciones del Trabajo y Licenciatura en Administración. Además, se entregaron 23 títulos de Técnico Universitario Impositivo Contable, instancia intermedia de la carrera de Contador Público Nacional.

Estuvieron presentes en el acto el Rector Hugo Andrade, el Director-Decano Marcelo Monzón, y también los Coordinadores-Vicedecanos de las carreras que integran el Departamento: de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Lara Yepes; de la Licenciatura en Administración, Leticia Patrucchi; de la Licenciatura en Economía, Agustín Mario, de la carrera de Contador Público Nacional; Marcelo Cafferata Ferri, y de la carrera de Abogacía, Guillermo E. Cony.

Para dar inicio a la ceremonia, se dirigió a los presentes el Director-Decano del Departamento, Marcelo Monzón: «Para nosotros hoy este encuentro representa un acto solemne por la jura de su título, y un acto político también porque la sociedad así lo demanda, la concreción de este mandato es la finalización de carrera que celebramos en esta ceremonia. La sociedad invierte y nos demanda a nosotros como Universidad que formemos mejores y mayores profesionales y en esto estamos trabajando día a día. Es un día de orgullo y celebramos la finalización de una etapa. Este evento nos llena de alegría y de orgullo también por nuestra Universidad, la que todos queremos. El Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas ya tiene 700 graduados/as y no solo formamos profesionales también llevamos adelante proyectos de investigación. La ceremonia que hoy nos tiene reunidos es un momento de felicitación a ustedes por su esfuerzo y dedicación, y también al trabajo de todos los que hacemos esta institución».

En representación de sus compañeros y compañeras, pronunció unas palabras el reciente graduado, Licenciado en Economía, Gabriel Leandro Aquino: “Buenas tardes a todos y a todas, les agradezco por acompañarnos. Hoy para nosotros es un día histórico, se cierra un ciclo. La Universidad Nacional de Moreno se convirtió, a lo largo de este camino, en nuestro segundo hogar donde nos nutrimos de una información, de conocimiento y experiencias. También acá reímos, sufrimos, aprendimos y conocimos gente muy valiosa, gente que vamos a llevar por siempre en nuestro corazón. Hicimos propia esta casa de estudios y nos sentimos parte, eso algo que nos va a acompañar siempre. Es una bandera que debemos llevar con mucho orgullo». Continuó: “Hicimos un gran esfuerzo para estar recibiendo nuestros títulos y hoy es un día para poner todo eso en valor. Nuestros país es el reflejo de las instituciones que supimos construir y sostener, la democracia y la educación pública son pilares fundamentales de nuestro pacto social y de nuestra identidad como argentinos. Entonces en estos tiempos de fragmentación, donde se diluyen los espacios comunes la UNM es un oasis de construcción de lazos sociales, no solos nos formamos en nuestras carreras sino que nos conformamos en una comunidad que tiene vida propia”. Para concluir expresó: “Para nosotros, que en su mayoría somos la primera generación de universitarios en la familia, esta institución representa un símbolo de movilidad social ascendente. Son muchas puertas las que nos abre haber estado acá y eso nos da lugar a pensar que nuestros sueños se pueden cumplir, de hecho se cumplen por eso estamos acá. Tener una universidad pública, en Moreno fue una posibilidad y también fue una decisión política por eso tenemos que defenderla, estudiar no es un privilegio es un derecho que tenemos que reguardar. Vamos a ejercer con ética y responsabilidad para dejar en lo más alto el nombre de la Universidad Nacional de Moreno”.

Por último, y para finalizar la ceremonia, el Rector Hugo Andrade se dirigió a los graduados/as y familiares presentes: “Los felicito, con esfuerzo han logrado el éxito. Felicitaciones también a sus afectos que los acompañan, porque estoy seguro de que también han contribuido a este logro merecido de ustedes. Nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos parte de su logro por el que estamos muy contentos. En la Universidad Nacional de Moreno ya alcanzamos más de 2000 graduados/as y titulados en corto tiempo y creemos que son la mayor contribución que como institución le podemos hacer al territorio del que somos parte. Aspiramos a que puedan llevar adelante la profesión a partir de los conocimientos que adquirieron y que puedan hacerlo, además, con valores y con compromiso hacia el prójimo que también hemos tratado de transmitir durante su formación. Tanto ustedes como nosotros somos hijos de la educación pública y gratuita, herramienta que sostiene la sociedad en su conjunto para que muchos tengan el derecho de poder llevar adelante este sueño pero sin olvidar que es el pueblo quien la sostiene. Por esto, creemos que tienen un doble compromiso, por el bien que se han llevado gratuitamente y con el que deberán hacer más grande a este país. Esperamos que esto ocurra, tenemos fe en ustedes. Felicidades y hasta pronto”.

La voz de los/as egresados/as



Julián Facundo Safa – Técnico Universitario Impositivo Contable



Estos años de cursada fueron muy buenos, por momentos difíciles por mis horarios laborales, pero siempre sin aflojar y esforzándome al máximo para poder estar a la altura de las exigencias de las materias. Mis expectativas a futuro son poder continuar adquiriendo conocimientos de la mano de los excelentes docentes que tenemos ya que es muy motivador contar con la calidad de profesionales que tenemos en la UNM, y poder seguir formándome en la carrera que elegí.



Iván Augusto Bamonte – Licenciado en Administración



Comencé la carrera en otra universidad, en el año 2010, antes de que comenzara a dictarse en la UNM. Me llevó muchos años llegar a graduarme, trabajé en simultáneo y cuestiones personales complicaron el hecho de hacerla en tiempo y forma, pero soy un convencido de que con esfuerzo y perseverancia se alcanzan los objetivos. Me siento muy orgulloso de formar parte de los/as graduados/as de esta casa de estudios. Actualmente trabajo de manera independiente en un comercio que ya tiene 15 años. La verdad que pude complementar mucho de lo que aprendí en mi negocio. A futuro, me gustaría conseguir empleo en una organización que requiera la necesidad de un Licenciado en Administración, o dedicarme a cuestiones más ligadas a la consultoría organizacional. Mi idea es seguir capacitándome en cuestiones referidas al complejo y dinámico campo de la administración, dado que el espectro laboral es muy amplio. Como mencioné antes, estoy orgulloso por mi paso por la UNM. Creo que el secreto está en no bajar los brazos y tener un entorno que empuje cuando a veces se quiere aflojar. Quiero resaltar el equipo docente y nodocente que siempre han estado a disposición, y estoy más que agradecido.

Federico Reale – Contador Público Nacional

Mi experiencia universitaria, en términos generales, fue muy positiva. Aprendí muchísimo, no solo en lo referido a los campos específicos de la formación profesional, sino también en materia de cultura general, de mi formación como ser humano. Me gusta decir que el paso por la Universidad te cambia la vida. Una de las cosas sobre la me debatí desde antes de terminar la escuela secundaria era qué rumbo quería darle a mi vida. Me pregunté incansablemente a qué actividad quería dedicar buena parte de ella, cuál podía ser mi contribución a los otros, al bienestar general. Tenía claro que deseaba hace algo por los demás. Durante mi tránsito por la carrera llegué a una conclusión que, en retrospectiva, siempre fue evidente: más que el ejercicio de la profesión, mi lugar está en la enseñanza. Actualmente me desempeño como docente en el nivel secundario en materias vinculadas con mi formación. Ahí es donde siento que puedo llevar a cabo mis objetivos, entre los que destacaría acercar la Universidad a los adolescentes. A futuro, planeo estudiar otra carrera del área de ciencias sociales. La UNM es un muy buen lugar para estudiar, desde el cuidado de la infraestructura hasta la calidad profesional y humana de los/as docentes, sin olvidar la accesibilidad de las distintas dependencias donde el personal nodocente te atiende y resuelve (o te orienta en la resolución) tus dificultades. Si uno se pone a reflexionar al respecto toma conciencia de que la Universidad te da, como estudiante, una cantidad enorme de cosas y no te pide casi nada a cambio. Me alegra mucho que la UNM exista y agradezco todo lo que me brindó, porque me cambió la vida.



Gisela Soledad Meza – Licenciada en Relaciones del Trabajo

Transitar la carrera fue una hermosa experiencia, con sus altos y bajos, experiencia para la cual se necesitó mucho sacrificio diario, constancia y compromiso. Gracias a la Universidad, estudiando la Licenciatura en Relaciones del Trabajo, hace más de 5 años que me desempeño en el área de RRHH. Cuando alcancé el título, tuve la oportunidad de cambiar de empleo porque me ofrecían mejores condiciones laborales. A futuro, me gustaría seguir capacitándome y tener la posibilidad de formar parte de la UNM. Destaco de mi paso por esta Universidad la humanidad en cada persona que trabaja, y los buenos docentes que transmiten tan bien su conocimiento. Todos estos años las puertas de esta institución siempre estuvieron abiertas para mí, brindándome oportunidades y enseñanzas día a día.

Santiago Nahuel Bulgach – Licenciado en Economía

Fui primero estudiante de la UBA durante varios años, pero en la Universidad Nacional de Moreno desde el primer día me sentí mucho más cómodo y más cercano a las realidades de mis compañeros y del entorno que envuelve a esta casa de estudios. Además, los/as docentes también comprenden las situaciones personales que transcurren durante nuestro tránsito por la Universidad y, si bien no reducen la exigencia, buscan acompañar el proceso de aprendizaje. Desde fines del año 2021, trabajo en un área relacionada a mis estudios, y a futuro me gustaría continuar incorporando herramientas para enriquecerme como profesional y contribuir a mi desarrollo dentro del área económica, que es en la que me formé. También, me interesaría poder formar parte algún día de la UNM desde otro rol, ya no como estudiante. Destaco de esta Universidad la calidad humana, la posibilidad de estudiar en un buen lugar y el privilegio de poder formarme cerca de mi casa. Esto es muy importante cuando la etapa universitaria, al mismo tiempo, se la transita trabajando.