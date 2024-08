Homicidio y misterio: Balearon a un hombre en el barrio Parque Paso del Rey

Posted on

Un hombre de 48 años fue baleado dentro de una vivienda derruida en el barrio Parque Paso del Rey. Ocurrió durante la noche del martes 6 de agosto. Murió en el hospital el lunes 19. No hay detenidos y la justicia trata de precisar el móvil del crimen.

Un llamado al servicio de emergencia 911 alertó sobre una detonación de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Benjamín Franklin casi esquina Galileo Galilei del barrio Parque Paso del Rey. Esa construcción se había incendiado tiempo antes y estaba deshabitada. En realidad la usaban como “aguantadero” algunos malvivientes de la zona para distribuir drogas.

Un móvil del Comando de Patrullas arribó al lugar y el personal policial ingresó al predio. Encontraron a un hombre desvanecido, con una herida en el cuello. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Allí fue derivado al quirófano e internado en terapia intensiva. Este drama se desarrolló durante la noche del martes 6 de agosto.

En el lugar del hallazgo trabajaron peritos de la Policía Científica. Secuestraron un casquillo de una pistola calibre 9 mm. La escena del crimen no habría arrojado mayores resultados. Las fuentes consultadas indicaron que se demoraron a varios jóvenes del barrio pero ante la falta de indicios fueron liberados horas después.

El lunes 19 la víctima falleció debido a la gravedad de la herida. Fue identificado como Benito Fabián Martín de 48 años.

La causa por homicidio es instruida por la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Soñora. Hasta el momento no se pudo determinar el móvil del asesinato. La principal hipótesis, no concluyente, es desavenencias por la comercialización de estupefacientes. Trabaja en el campo el Servicio de Calle de la Comisaría 8º de Moreno (Catonas). No hay detenidos.