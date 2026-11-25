Organizaciones feministas y sociales realizaron marchas y actividades en distintos puntos de Argentina por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Los reclamos incluyeron el fin de los femicidios, los transfemicidios y las distintas formas de violencia por razones de género.

En la Ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones tuvieron como uno de sus principales escenarios la Plaza del Congreso. También hubo convocatorias en otras provincias, con consignas vinculadas a la necesidad de fortalecer las políticas públicas y garantizar los derechos de las mujeres y las diversidades.

En Misiones, la jornada se desarrolló bajo la consigna «Que el dolor y la bronca se transformen en lucha», con una marcha desde el Paseo de la ex terminal hasta la Plaza 9 de Julio. Participaron organizaciones sindicales y sociales, entre ellas ATE Nacional, Misiones CTA Autónoma, Movimiento Evita y Polo Obrero.

Durante la movilización, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, reclamó medidas para prevenir la violencia y los femicidios, además de una reforma judicial y políticas públicas que promuevan la igualdad.

Por su parte, representantes de la comunidad travesti y trans también plantearon demandas relacionadas con el acceso al trabajo y a una vivienda digna. Dana Valiente, de la Organización Civil de la Calle de la Dignidad, señaló que el 80% de las compañeras de su organización se encuentra en situación de calle o tiene problemas habitacionales.

En Córdoba, la convocatoria fue impulsada por la Asamblea Ni Una Menos y familiares de víctimas de femicidios, con una movilización desde avenida Colón y Cañada.

La consigna fue «Basta de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio».

De acuerdo con un relevamiento de MuMaLá, la provincia registró 14 femicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026.

Las cifras de la violencia de géneroEn paralelo, un informe del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicó que recibió 1.031 consultas por situaciones de violencia de género entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de este año.

El relevamiento señaló que el 83% de las personas que acudieron al servicio tiene entre 18 y 50 años y que el 37% se encuentra sin trabajo.

Del total de consultas, 674 fueron derivadas a las comisiones de patrocinio jurídico, 315 a otros organismos y 42 fueron evacuadas.

Entre las consultas derivadas al ámbito judicial, el 89,91% correspondió al fuero civil y el 10,09% al penal.En este último ámbito, 184 consultas estuvieron relacionadas con delitos de abuso sexual, infracciones a la Ley 26.485 y situaciones de amenazas y hostigamiento, entre otros hechos.

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