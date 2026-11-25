Un hombre de 49 años se presentó ante la policía para reportar el supuesto hurto de su camioneta en el barrio Los Naranjos, en General Rodríguez, pero las tareas investigativas determinaron que el hecho no había ocurrido y la fiscalía ordenó iniciar actuaciones por falsa denuncia y estafa en grado de tentativa.

El episodio se registró el domingo 22 de noviembre de 2026 con intervención de la Comisaría 2.ª de Las Malvinas y quedó bajo la órbita de la UFI N.º 10 local, a cargo del Dr. Tachini.

De acuerdo con el relato brindado por el denunciante —identificado como Fermín G., de 49 años, albañil, con domicilio en el barrio José León Suárez, partido de San Martín—, el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 23:00, dejó estacionada su camioneta Ford EcoSport 1.4 de color negro sobre la vereda de Centenario al 1700, entre Carlos Tejedor y Quintana, en el barrio Los Naranjos.

Según afirmó, hacía unos 20 días que trabajaba y pernoctaba en ese lugar, y al salir alrededor de las 6:00 de la mañana siguiente advirtió que autores ignorados se habían llevado el rodado junto con sus herramientas de trabajo.

Tras el reporte inicial —caratulado en principio como hurto de automotor—, el personal del Grupo Técnico Operativo de la dependencia realizó tareas investigativas que permitieron establecer que el delito denunciado no había sido cometido y que se trataba de una falsa denuncia.Puesto en conocimiento del hecho, el agente fiscal de la UFI N.º 10, Dr. Tachini, dispuso labrar actuaciones por falsa denuncia y estafa en grado de tentativa.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez