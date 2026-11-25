_La propuesta recorre espacios históricos, culturales y naturales vinculados con la vida y obra del artista_

El Municipio de Moreno promueve el circuito turístico “Ruta Cultura y Tradición”, destinado a Florencio Molina Campos, con el objetivo de dar a conocer los lugares del distrito vinculados con su historia y su obra, e incorporarlos a distintos recorridos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

El circuito incluye: Bar Almacén Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nació Florencio Molina Campos el 21 de agosto de 1891; Casa Museo Rancho Los Estribos, en La Reja, donde vivió junto a su esposa y desarrolló parte de su obra; Distrito Ecológico Roggero, cuyos paisajes inspiraron sus pinturas y dibujos; Cementerio Municipal Santa Coleta, donde descansan sus restos y los de su esposa, Elvira Ponce Aguirre; Museo Molina Campos, dedicado a su vida y obra.

La propuesta fue presentada a más de 20 agencias de turismo, profesionales del sector y representantes de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Gran Buenos Aires (AAVYTGBA).

El circuito forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno local para poner en valor el patrimonio histórico y cultural morenense, ampliar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de trabajo vinculadas con el turismo, la cultura y la gastronomía.Para más información, pueden visitar las redes oficiales de @turismo.moreno

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno