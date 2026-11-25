El pasado viernes, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo un homenaje a la trayectoria de Ana Praderio, vecina de General Rodríguez con un vasto recorrido por la salud pública, el trabajo social, la formación y, en el último tiempo, también por la literatura y la cultura de nuestra ciudad.

La jornada se desarrolló en virtud de un proyecto iniciado por el bloque del oficialismo, en el marco del programa Concejo en Comunidad, y con el objetivo de seguir destacando la vida y el aporte de numerosos vecinos y vecinas que han sido parte del crecimiento de General Rodríguez en los últimos años.

La velada estuvo encabezada por el Intendente Mauro García, la presidente del HCD, Silvia Figueiras; la presidenta del bloque de ediles de Fuerza Patria, Patricia Peña Hernández; representantes de todos los espacios del Poder Legislativo local, integrantes del Ejecutivo rodriguense, familiares y amigos de la homenajeada, vecinos y vecinas.

Durante la actividad, se realizó la lectura del decreto nº 44/26 sancionado por el Honorable Concejo Deliberante, en donde se realizó una reseña sobre la vida y aportes de Praderio en la comunidad local que, en palabras de la propia Figueiras, se trata de «una vecina que muy activa dentro de la comunidad y muy conocida dentro del marco de lo que es la construcción de la identidad de nuestro pueblo».

Por su parte, el jefe comunal reconoce estas trayectorias contribuye a poner en valor las historias de vida que forman parte de la identidad de General Rodríguez y que enriquecen su patrimonio social y cultural.

Allí se destacó que Ana llegó con su familia a General Rodríguez durante sus primeros años de infancia y desde allí logró establecerse como vecina de nuestra ciudad, culminando sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 y la formación secundaria en la Escuela “Martín Rodríguez”.Se graduó como Trabajadora Social en la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como Jefa de Servicio en el Hospital Vicente López y Planes, cargo al que accedió por concurso.

También ejerció como docente de Salud Pública en la formación secundaria para adultos y se desempeñó como delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Asociación de Profesionales de la Salud (CICOP).Asimismo, durante estos años abocados al trabajo y a la crianza de sus tres hijos, Praderio continuó ampliando su formación en áreas como Psicología Social (en la cual obtuvo un título de grado), Administración y Gerenciamiento de Sistemas de Salud; además de incorporar conocimientos sobre medina natural autóctona y medicina china, e incluso el estudio del idioma italiano.Tras estos logros, fundó y codirigió una escuela dedicada a la Psicología Social en la ciudad de Pergamino, donde residió durante cuatro años.

A su vez, también se desempeñó como Directora Asociada en el Hospital “Nuestra Señora del Luján” y en el Hospital Vicente López y Planes, tras ser convocada por la doctora Ana Tello.

Finalmente, en el último tiempo, decidió retomar su vínculo con la escritura e inició un recorrido por las artes teatrales, participando en talleres de teatro y literatura y actuando en distintas obras en General Rodríguez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mar del Plata.

En relación a esto último, Praderio es autora de los libros de cuentos “Historias”, “Oscura ciudad oscura” y “Todo voló por el aire”, en donde aborda aspectos y temáticas asociadas a su sensibilidad y su conocimiento de las problemáticas familiares y socioeconómicas que atraviesan especialmente a los sectores más vulnerables.

Actualmente continúa desarrollando su actividad literaria, siendo socia activa de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial General Rodríguez, y participa de un podcast en Radio ATILRA.

Por todo ello, las autoridades celebraron que la trayectoria de Ana Praderio constituye un ejemplo de compromiso con la salud pública, los derechos laborales, la educación, la cultura y la comunidad, destacándose por una vida de trabajo, formación permanente, sensibilidad social y participación.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez