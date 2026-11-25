Una familia, compuesta por dos niños y tres adultos, fue asaltada por motochorros al salir de la plaza del barrio Salas de Moreno Sur. El espacio verde está ubicado en la esquina de las calles Castelli y Marcos Paz. A las 20:39 del pasado jueves 19 de noviembre, fueron interceptados por los delincuentes que se movilizaban en tres motos. Amenazados con un arma de fuego, las víctimas entregaron una mochila y collares. Inmediatamente, pero con tranquilidad, los malvivientes se dieron a la fuga. Los damnificados son vecinos de la zona e hicieron la denuncia en la comisaría 1ª. El suceso se produjo a cuatro cuadras de la sede de la jefatura departamental de Policía.