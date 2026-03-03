Sociedad

El aprovechamiento del estiércol mejora hasta un 26 % los rindes de los cultivos

Posted on by rodrigos
03
Mar

Desde 2016, la INTA General Villegas desarrolla ensayos de larga duración para evaluar el uso planificado del estiércol de feedlots como insumo agronómico.

Los resultados serán presentados el 4 de marzo desde las 8:30 en el Día de Campo 2026, en la Estación Experimental Agropecuaria ubicada en La Belita.

Tras cuatro aplicaciones bienales de 20 toneladas por hectárea, los técnicos registraron mejoras significativas en el suelo: aumento del fósforo disponible hasta los 80 centímetros de profundidad, mejoras de pH, incremento de la conductividad eléctrica y mayor materia orgánica en superficie.

En términos productivos, los ensayos muestran un incremento promedio del 26 % en el rendimiento de cultivos como maíz y soja.

El estudio destaca que, bajo un manejo adecuado y con monitoreo permanente, el estiércol puede transformarse de residuo a insumo estratégico, aportando nutrientes, reduciendo el uso de fertilizantes minerales y mejorando la estabilidad productiva.

La jornada incluirá además presentaciones sobre manejo de maíz y soja.

La inscripción se realiza a través del formulario oficial o en @inta_villegas

Con info argentina.gob.ar